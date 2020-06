Non sappiamo ancora quando riprenderà la produzione di, ma nel frattempo sono trapelate online altre immagini del set del film a Prospect Reservoir, nei pressi di Sydney, Australia.

Nella prima foto, la più recente, vediamo quella che dovrebbe essere una porzione di un villaggio:

Come vedete, il set è coperto da barriere che servono anche a reggere dei grandi blue-screen. La produzione ha scelto quest’area protetta anche perché è riparata dal vento. Qui sotto potete vedere una foto scattata dall’alto qualche settimana fa, che mostra le vaste dimensioni del set di Shang-Chi:

Ovviamente al momento tutto rimane fermo, le riprese erano iniziate da poco quando l’emergenza Coronavirus ha costretto la produzione a fermarsi. Numerosi attori sono rimasti in Australia durante il lockdown, e nelle ultime settimane hanno ripreso ad allenarsi.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 7 maggio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings? Ditecelo nei commenti!