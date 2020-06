ha parlato con DiscussingFilm non solo del nuovo Highlander , ma anche della sua esperienza di stuntman e della possibilità che prima o poi gli Oscar decidano di riconoscere gli “stunt” com categoria meritevole di premi.

Ecco le sue parole in proposito:

CS: Guarda, ho una risposta generale e una personale. […] Per quanto riguarda l’industria in generale, e non mi sento di definire la mia un’opinione professionale, visto che si è formata semplicemente stando nel giro, ma è una cosa logica che se nove reparti su dieci vengono premiati con un Oscar allora anche il reparto stunt va considerato.

[…]

Se costumi, trucco e acconciature e i reparti creativi vengono considerati per gli Oscar, allora sì, ha perfettamente senso che anche il reparto stunt venga preso in considerazione.

Da un punto di vista personale, da ex-stuntman, regista di seconda unità e così via, tra le generazioni che mi hanno preceduto, allenato o quelle con cui sono al momento in contatto, non ho mai conosciuto qualcuno che in 30 anni mi abbia detto che fa lo stuntman per vincere un Oscar.

[…]

E al di là di tutto, la comunità stunt non si è mai trattenuta. Credo che abbiamo fatto comunque un ca**o di gran lavoro pur senza essere motivati dalla vittoria di un premio. È sempre stato il mantra di questo settore dire: “Guarda, non lo faccio per i riconoscimenti”.