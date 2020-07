Vi abbiamo già parlato dell’ indecisione della produzione su una delle svolte più importanti della storia di, e oggi tocca a un altro aspetto della lavorazione emerso in, la docuserie in sei episodi incentrata sulla realizzazione del film d’animazione, ora disponibile su Disney+.

Si tratta della sequenza della resurrezione di Olaf, che era stata programmata per essere diversa rispetto a quanto visto nel montaggio finale. O meglio, per esserci.

Come raccontato nel quarto episodio, intitolato “Grandi cambiamenti”, Trent Correy, supervisore dell’animazione di Olaf, spiega che tutto a un tratto nel corso della lavorazione la produzione decise di rimovere la sequenza:

Tutto, dalla fogliolina, quando la goccia sale, alle goccioline che si dividono, era tutto fatto a mano. La prima cosa che ti passa per la testa [quando ti danno una notizia simile] sono le ore che ci hai messo per farlo. Ci avrò messo due mesi. Non sono l’unico: quelli dell’illuminazione ci stavano già lavorando. E come vedete qui, stavano illuminando le gocce d’acqua che io ho animato. Quindi ogni reparto può pagarne le spese…bisogna ricordarlo quando una scena viene tagliata. Tagliare una scena significa tagliare la scena di una decina di persone, ma il bello di lavorare con Chris e Jenn è che loro trovano sempre un modo per farti entusiasmare per il lavoro che stai facendo.