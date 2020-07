The Trial of the Chicago 7: Netflix acquista il film di Aaron Sorkin dalla Paramount per 56 milioni di dollari

Dopo le indiscrezioni di qualche settimana fa, arriva la conferma che Netflix si è aggiudicato, il nuovo film scritto e diretto da

La piattaforma, segnala Deadline, ha acquistato la pellicola dalla Paramount Pictures per ben 56 milioni di dollari: la major aveva fissato la data d’uscita per settembre, ma probabilmente Netflix la farà slittare di qualche mese. L’obiettivo, ovviamente, è quello di avere una proposta “aggressiva” per la stagione dei premi: Netflix ha già annunciato che quest’anno (a causa della pandemia) non parteciperà ai Festival autunnali, ma utilizzerà il Paris Theatre di New York (acquistato nel 2019) e l’Egyptian Theatre di Los Angeles (acquistato qualche settimana fa) per le premiere.

Il film di Sorkin si va quindi ad affiancare ad altri potenziali titoli da Oscar di netflix: da Mank di David Fincher (che dovrebbe uscire a ottobre), con Gary Oldman e Amanda Seyfried, a Hillibilly Elegy di Ron Howard (novembre), con Amy Adams, a I’m Thinking of Ending Things, di Charlie Kaufman (4 settembre), con Toni Collette e Jesse Plemons, a Ma Rainey’s Black Bottom di George C. Wolfe, con Viola Davis, Denzel Washington e Chadwick Boseman, e ancora White Tiger di Ramin Bahrani e The 40-Year-Old Version di Radha Blank (presentato al Sundance).

Del ricco cast di The Trial of the Chicago 7 fanno parte Michael Keaton, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Jonathan Majors, Frank Langella, Mark Rylance.