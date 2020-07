È passato poco più di un anno dall’uscita di, dall’ultimo film che ha segnato l’addio dia Captain America e all’Universo Cinematografico Marvel.

L’attore nel frattempo si è dato da fare, ma questo non vuol dire che non sia stato già colto dalla nostalgia.

“Ho amato assolutamente il tempo trascorso con la Marvel; mi manca già” ha raccontato l’attore a Backstage.

Dopo Endgame, Evans è apparso in Cena con delitto – Knives Out e poi nella serie Apple In difesa di Jacob, che hanno rappresentato una boccata d’aria fresca. L’attore, in ogni caso, è apparso felice del suo percorso:

Non si può negare che sia molto emozionante avere la completa libertà di assecondare qualunque cosa di cui abbia appetito.

L’attore, ricordiamo, era molto titubante se accettare o meno il ruolo di Steve Rogers nel lontano 2010. Il motivo? Lo ha spiegato la madre:

La sua più grande preoccupazione era la perdita del suo “anonimato”. Mi disse “Ora come ora ho una carriera che mi permette di fare un lavoro che mi piace davvero. Ma posso ancora portare a spasso il cane senza che nessuno mi riconosca. Nessuno vuole parlare con me e posso andare dove voglio. L’idea di perdere tutto questo mi terrorizza”. Mi chiamava e mi chiedeva consiglio. Ricordo di avergli detto “Allora, vuoi davvero che la recitazione possa diventare il lavoro che farai per il resto della tua vita? Se accetti questa parte, avrai la possibilità che tutto ciò si realizzi. Non dovrai più preoccuparti di pagare l’affitto a fine mese. Se la accetti, potrai entrare nell’ottica del “non influenzerà negativamente la mia vita, ma allargherà il ventaglio delle mie possibilità”.

La nostalgia per il ruolo porterà prima o poi l’attore a tornare nei panni di Captain America? L’attore è apparso incerto:

Mai dire mai, come si suol dire. Non è un no deciso, ma neanche un ansioso sì. Ora come ora sto lavorando ad altre cose. Penso che Cap abbia avuto un arco narrativo molto complicato da completare e, per me, hanno fatto davvero un buon lavoro lasciandogli completare il suo viaggio. Se vuoi rivisitare il personaggio, non puoi farlo solo per raccogliere quattrini. E neanche perché è il pubblico che lo chiede perché vuole emozionarsi con lui. Cosa stiamo rivelando? Cosa stiamo aggiungendo alla sua storia? Ci sarebbero davvero tante questioni con cui fare i conti.

A voi piacerebbe assistere al ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America? O credete che abbia “già dato”? Ditecelo nei commenti!