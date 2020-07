Come abbiamo già visto,, il film su Gatta Nera e Silver Sable di , non ha avuto una storia facile.

Prima doveva arrivare a ottobre 2018, poi a febbraio 2019 e poi è finito nel dimenticatoio. Prima doveva essere un film su entrambe, poi sono state separate e poi si è pensato di farne una serie limitata per un servizio streaming.

Allo stato attuale non ci sono aggiornamenti sostanziosi, ma la regista Gina Prince-Bythewood ne ha parlato con Games Rader durante la promozione del suo ultimo film The Old Guard:

La risposta sincera è che non lo so. Adoro davvero quei personaggi e ho adorato l’idea che fossero insieme. Credevo di aver trovato una soluzione ottima e organica per vederle insieme in uno stesso film. Ma quel mondo sta cambiando tantissimo alla luce del successo dei film di Spider-Man.

Stando alla regista, lo studio si starebbe chiedendo se la presenza di Spider-Man sia necessaria o meno:

La domanda è: “Possiamo davvero fare questi film senza Spider-Man? Dovrebbe almeno avere una particina?”. Mi sono presa due anni di pausa da quel progetto per The Old Guard, perciò una volta che questo film sarà uscito, sperando che sia un successo, certamente mi rimetterò al lavoro e tornerò a discutere [con la Sony].

Gina Prince-Bythewood è stata la regista di pellicole come La vita segreta delle api e Beyond the Lights: Trova la tua voce, e di recente ha diretto The Old Guard con Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Harry Melling, Matthias Schoenaerts, Natacha Karam e Anamaria Marinca.

Vi piacerebbe vedere un film dedicato a Gatta Nera e Silver Sable?