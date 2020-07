Per il ruolo di Kingo nel film suglidei Marvel Studiosha subito una impressionante trasformazione fisica, come l’attore ha mostrato al mondo lo scorso dicembre

L’attore di Silicon Valley e di The Big Sick aveva ammesso di aver lavorato “troppo sodo e troppo a lungo” nell’ultimo anno per non condividere sui social i frutti del suo sudore.

Aveva poi ringraziato la Casa delle Idee per il suo nuovo aspetto:

Non mi sarebbe stato possibile senza un anno intero con i migliori allenatori e nutrizionisti pagati dallo studio più grande al mondo. Sono felice di avere questo aspetto, ma capisco inoltre perché non l’ho mai avuto. Sarebbe stato impossibile senza queste risorse e questo tempo.

Sono passati molti mesi da quel giorno, l’attore è stato ospite di show e ha partecipato a interviste in cui ha parlato continuamente di regimi alimentari e allenamenti, fino ad arrivare su Men’s Health.

Qualche giorno fa, poi, è tornato a parlarne anche se con un tono diverso dal solito.

“Le mie zie mi hanno detto che sono davvero fiere di me” ha raccontato Nanjiani a THR. “Ascoltate, ha avuto molta più risonanza di quanto mi aspettassi. Se l’avessi saputo, probabilmente non l’avrei fatto perché, lo ammetto, ho iniziato a odiare quelle foto“.

L’attore ha parlato dell’altra faccia della medaglia, lasciando intendere che le cose non sono così semplici come può sembrare:

Non voglio entrare nei dettagli, ma inizi a provare un bizzarro dismorfismo corporeo quando tutto il mondo si concentra sul tuo aspetto. Ascoltate, sono davvero tanto grato, ho pubblicato quelle foto per una ragione, no? L’ho fatto perché volevo quella reazione, ovviamente. Ma con reazioni simili, le cose diventano un po’ strane, perché ti rendi conto che la gente sta davvero giudicando le parti del tuo corpo. So che per molti è peggio, ma mi sono sentito messo a nudo e sono diventato un po’ superficiale. Sono diventato ossessionato dal mio aspetto e tutto ciò che vedevo erano difetti.

L’uscita è prevista per il 12 febbraio 2021.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!