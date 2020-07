Prima di tutto, grazie mille Zack Snyder. Ho solo una domanda: cosa intendevi con “Unite the 7”? Vedremo Green Lantern?

Sembra che gli accenni ache Zack Snyder aveva inserito nel suo montaggio diverranno integrati nellain arrivo l’anno prossimo su HBO Max. O almeno, questo è quello che ha lasciato immaginare il regista sul social network Vero, come riporta CB.com . Un utente, infatti, ha

Messaggio a cui Snyder ha risposto facendo l’occhiolino:

Tempo fa, Kevin Smith aveva rivelato di aver parlato con una persona che aveva lavorato agli effetti visivi del film:

Ho parlato con qualcuno che ha lavorato agli effetti visivi di Justice League. Avevano visto vari layout, schemi molto elaborati, alcuni disegnati da Jim Lee, che servivano a impostare tutti e tre i film che dovevano essere realizzati. Poi a un certo punto sono diventati due, ma l’idea era che fossero Batman v Superman, Justice League 1 e Justice League 2. Questa era la visione più ampia di un vasto universo cinematografico. Disse di aver visto Martian Manhunter e Green Lantern. Mi ha parlato della sceneggiatura che ha letto, del film che hanno girato inizialmente e del film che invece abbiamo visto noi. È lì che ho sentito parlare per la prima volta di quella che poi abbiamo chiamato la Snyder Cut.

Ricordiamo che già nel 2016 lo stesso Geoff Johns confermò i piani per inserire Hal Jordan in Justice League per poi proporre più Lanterne nel film mai realizzato Green Lantern Corps. Tre anni dopo, Snyder condivise un’immagine del montaggio preliminare del film, con la scena di una visione di Cyborg sullo sfondo della quale compariva la navicella di Green Lantern:

Che sia questa la scena che vedremo?

Vi ricordiamo che nei piani attuali HBO Max produrrà una serie tv di Lanterna Verde dall’ambizione “cinematografica”.

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Cosa ne pensate e quanto attendete la Snyder Cut di Justice League firmata da Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!