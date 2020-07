Nel terzo weekend dal via libera alle riaperture dei cinema in Italia (avvenuto il 15 giugno), continua la crescita negli incassi e nei biglietti staccati, un incremento lento (ma abbastanza stabile) affidato agli esercenti coraggiosi che stanno decidendo di ripartire nonostante l’assenza di titoli inediti di rilievo e il periodo estivo (storicamente sfavorevole).

Da giovedì a domenica sono stati raccolti 178mila euro, per un totale di circa 31.880 biglietti staccati, con un incremento di circa il 10% rispetto a una settimana fa (161mila euro, quasi 29mila biglietti), il tutto in un totale di quasi 700 schermi attivi (sempre una quota molto ridotta rispetto agli oltre 3700 di un anno fa). Basti pensare che nel 2019 in questo stesso weekend si incassavano 3.6 milioni di euro, con oltre mezzo milione di biglietti staccati.

Favolacce dei Fratelli D’Innocenzo (disponibile in una trentina di copie) si mantiene in testa con quasi undicimila euro, salendo così a un totale di 47.237 euro. Seconda posizione per I Miserabili, con 9.931 euro e un totale di 72.403 euro, mentre chiude il podio Parasite, con 9.255 euro e un totale ormai vicino ai 5.6 milioni di euro.

Bisogna scendere al quarto posto per trovare una nuova uscita: è Matthias & Maxime di Xavier Dolan, che è uscito in contemporanea on demand e in sala. La pellicola incassa 8.148 euro in quattro giorni, e sale a 11mila euro in cinque giorni. Al quinto posto un’altra nuova uscita, Il delitto Mattarella, con 7.200 euro, mentre al sesto posto troviamo Bombshell (disponibile in streaming ormai da mesi), con seimila euro.

In top-ten altre due novità: Ammèn, all’ottavo posto con 5.562 euro, e Gli anni amari al nono con 5.367 euro.

INCASSI ITALIA 2/5 LUGLIO 2020

FAVOLACCE – € 10.931 / € 47.237 I MISERABILI – € 9.931 / € 72.403 PARASITE – € 9.255 / € 5.593.353 MATTHIAS & MAXIME – € 8.148 / € 11.066 IL DELITTO MATTARELLA – € 7.199 / € 7.199 BOMBSHELL – € 6.099 / € 6.292 LA DEA FORTUNA – € 5.659 / € 8.182.714 AMMEN – € 5.562 / € 5.562 GLI ANNI AMARI – € 5.367 / € 5.367 CENA CON DELITTO – € 4.480 / € 5.090.534

Potete commentare qui sotto o sul forum