A inizio maggio, nello store americano della Disney, era comparsa una linea di mascherine lavabili ispirata alle più celebri saghe della Casa di Topolino, daallapassando pere le più celebri produzioni della

Ora la divisione nazionale della major ha annunciato che le mascherine saranno acquistabili anche in Italia e che il ricavato, come già accaduto negli States, andrà in beneficienza.

Ecco, a seguire, il comunicato stampa:

Milano, 8 luglio 2020 – shopDisney lancia anche in Italia la linea di mascherine in tessuto riutilizzabili per uso non medico, ispirate ai personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars e pensate per i bambini e tutta la famiglia. Le mascherine in tessuto Disney saranno disponibili da domani in pre-ordine sull’ecommerce www.shopdisney.it.

Da domani fino al 30 novembre, il 100% del ricavato della vendita di queste mascherine in tessuto, fino a un massimo di €560.000, sarà devoluto a diverse realtà della Croce Rossa in Europa, compresa la Croce Rossa Italiana (Charity Registration G14741), per sostenere le persone in questo momento difficile.

Inoltre, Disney donerà 100.000 mascherine in tessuto a bambini e famiglie vulnerabili in Europa grazie alla collaborazione con le associazioni di beneficenza partner di lunga data che, a livello europeo, portano conforto e ispirazione a tanti bambini.

“Ci auguriamo che la donazione di risorse economiche e delle mascherine in tessuto da parte di Disney contribuisca a portare conforto e sostegno ai bambini e alle famiglie in difficoltà durante questo periodo così complesso” ha dichiarato Mike Stagg, General Manager, The Disney Store and shopDisney EMEA.

“La donazione da parte di Disney, che ringrazio a nome di tutta la Croce Rossa Italiana, avrà un impatto importante nelle comunità in cui operiamo. Avremo infatti la possibilità di potenziare ulteriormente i nostri servizi in risposta alla pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze socio-economiche”, ha commentato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana.

Le mascherine in tessuto, che non costituiscono un dispositivo medico o un DPI, sono disponibili in taglia small, medium, large ed extra-large, con un’ampia varietà di stampe ispirate ai personaggi preferiti dai fan, inclusi Minni e Topolino, Elsa, The Avengers, Il Bambino, familiarmente noto come Baby Yoda, e tanti altri.

Le mascherine in tessuto Disney saranno disponibili da domani in pre-ordine su shopDisney.it in confezioni da quattro al prezzo di €22 ciascuna, e saranno spedite a partire da agosto. Tutte le informazioni relative alla cura delle mascherine, comprese informazioni sul lavaggio e sulla vestibilità, sono disponibili su shopDisney.it.

Le capacità di filtro e traspirazione delle mascherine in tessuto sono state testate da laboratori indipendenti di terze parti.

Le mascherine in tessuto sono solo un esempio dell’impegno costante di Disney nell’aiutare le comunità in difficoltà in questo periodo di crisi sanitaria. Ad oggi Disney ha donato beni, servizi e fondi alle comunità di tutta Europa per un valore di 5 milioni di euro, oltre al suo continuo impegno CSR.