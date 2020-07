In un’intervista con Empire per la promozione di Antebellum,ha ammesso di essere interessata a comparire nel sequel diatteso per il 2022. Quando il giornale le ha chiesto se ha fatto presente la cosa al regista, l’attrice ha risposto: “L’ho fatto notare decisamente“.

Il suo sogno, tuttavia, è di interpretare un personaggio in particolare:

Uno dei miei sogni è sempre stato di interpretare Tempesta. Non so se ha un ruolo in Black Panther, ma sarebbe un sogno se ci fosse. Non so a che punto siano in questo senso. Molte donne hanno interpretato Tempesta e hanno svolto un lavoro eccezionale, mi piacerebbe unirmi al coro e rendere giustizia a Tempesta.

Black Panther 2, come annunciato al D23 Expo 2019, arriverà nelle sale americane il 6 maggio 2022, e sarà scritto e diretto da Ryan Coogler.

Della storia sappiamo poco o nulla, se non che torneranno buona parte dei protagonisti incluso Martin Freeman nei panni di Everett Ross.

Che ne direste di Janelle Monáe nei panni di Tempesta in un film dell’Universo Cinematografico Marvel? Sappiamo che presto gli X-Men approderanno nello stesso mondo dei Vendicatori e dei Guardiani della Galassia, perciò resta solo da capire quando.