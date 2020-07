Nonostante i numeri di casi di Covid-19 siano in aumento negli Stati Uniti, come riportato da THR , la Disney ha confermato la riapertura di, il parco a tema della Casa di Topolino a Orlando, in Florida.

Come già preannunciato da Jim McPhee, il vicepresidente delle attività aziendali di Walt Disney World, la compagnia scaglionerà la riapertura in due fasi ravvicinate fra di loro: il Magic Kingdom e l’Animal Kingdom apriranno l’11 luglio, mentre Epcot e i Disney’s Hollywood Studios il 15. Ovviamente, come per gli altri parchi, i visitatori di Disney World verranno sottoposti al controllo della temperatura e dovranno obbligatoriamente indossare una mascherina (che verrà eventualmente fornita a chi non sarà munito di un suo personale DPI). Dei segnali per il distanziamento sociale saranno ben visibili nel parco e il cast member della Disney si occuperanno anche di far sì che tutte le regole anti COVID-19 vengano rispettate.

La riapertura è stata sostenuta dal governatore della Florida Ron DeSantis, che non si è detto affatto preoccupato visto che la sicurezza dei visitatori è stata messa in prima linea e sottolineando che i “concorrenti” di Universal Orlando hanno già riaperto il mese scorso:

Non ho dubbi che Disney [World] sarà un ambiente sicuro. Credo che la diffusione dei contagi avvenga in situazioni in cui le persone abbassano la guardia, come feste private e cose simili.

Martedì pomeriggio la stampa è stata invitata ad assistere ad una “anteprima” delle nuove misure di sicurezza:

A good-sized crowd coming in to the Magic Kingdom right now pic.twitter.com/Ri9yMeRkgJ — WDW News Today (@WDWNT) July 7, 2020

Se Disney World è pronta a riaprire, lo stesso non può dirsi di Disneyland, la cui riapertura è stata annullata.

