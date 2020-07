, l’Infanta Imperatrice de La storia infinita (1984), sarà protagonista e produttrice esecutiva di Man & Witch, film fantasy dal taglio nostalgico che riunirà alcune iconiche star come Sean Astin (I Goonies, Il Signore degli Anelli), Christopher Lloyd (Ritorno al futuro), Michael Emerson (Lost) e Rhea Perlman (Cin cin).

Il film è stato scritto da Greg Steinbruner, marito della Stronach, e verrà diretto da Rob Margolies (She Wants Me).

Il film viene descritto dai produttori come un “commovente omaggio ai film fantasy degli anni ottanta, un’avventura comica che soddisfa e sovverte le aspettative di ciò che può essere un universo fantasy”. La Stronach interpreterà una strega solitaria, potente e misteriosa che si innamora di uno sfortunato capraio che la “assume” per disfare una maledizione lanciatagli da uno stregone malvagio. Emerson interpreterà lo stregone, mentre Christopher Lloyd sarà un alchimista. Sean Astin doppierà un cane, che insieme a una pecora e a un’oca accompagneranno i protagonisti in quest’avventura. Gli animali verranno realizzati dal celebre Jim Henson’s Creature Shop, alternando animali veri e marionette. Le coreografie verranno realizzate da Chase Brock, attivo a Broadway.

L’Hollywood Reporter spiega che presto verranno annunciati gli altri attori, le riprese si svolgeranno nei pressi di New York quest’autunno.

Fonte: THR