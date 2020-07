Contrordine:non uscirà più il 22 luglio nei cinema italiani. Al momento il film Pixar non ha una data d’uscita nel nostro paese, ma verrà presentato a Giffoni il 16 luglio

Il 4 giugno scorso era stata diffusa la notizia che la Disney sarebbe stata la prima major a confermare l’uscita di un film completamente inedito nelle sale italiane dal via libera alla riapertura (15 giugno): la data prescelta era stata il 22 luglio, per permettere ai cinema di riaprire progressivamente secondo le indicazioni. In queste quattro settimane, i cinema hanno iniziato a riaprire, ma nel frattempo la Warner Bros ha rinviato l’uscita di Tenet al 12 agosto negli USA e al 26 agosto in Italia, e numerosi altri distributori hanno scelto di far slittare le loro pellicole, rendendo più difficoltose le riaperture. I risultati al botteghino del weekend che si è appena concluso dimostrano una crescita negli incassi lenta ma costante, tuttavia il settore è ancora fermo a circa il 20% del suo potenziale. Forse per questo motivo la Disney ha deciso di sospendere l’uscita del film, che all’epoca era stata salutata con grande positività dall’ANEC:

“La scelta di prediligere la sala come luogo ideale per la propria fruizione – sottolinea l’ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema – rappresenta un segnale estremamente positivo per tutto l’esercizio”. “Nel ringraziare la WALT DISNEY PICTURES per la propria scelta, siamo certi – conclude l’ANEC – che essa rappresenti un primo decisivo passo verso il ritorno alla normalità, ed un segnale importante per tutto il pubblico che ormai, da troppo tempo è stato ed è costretto a rinunciare alla magia del cinema. Ci auguriamo inoltre che questa scelta possa essere seguita anche da altri distributori, delineando un elenco di nuovi film in arrivo sul grande schermo a partire da luglio”.

Onward – oltre la magia era stato presentato alla Berlinale, e nei territori in cui è uscito è riuscito a raccogliere solo 103 milioni di dollari (di cui 61 negli USA) prima del lockdown, arrivando poi su Disney+ negli Stati Uniti.

Il nuovo film Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia è interpretato, nella versione italiana, da un cast di voci che comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.