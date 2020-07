Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La scorsa settimana è approdato su Netflix, film tratto dal fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez pubblicato da Image Comics.

L’opera si chiude con una scena ambientata sei mesi dopo gli eventi narrati nel film, sequenza in cui vediamo Booker (personaggio interpretato da Matthias Schoenaerts), esiliato dal gruppo per 100 anni, che incontra nel suo appartamento un personaggio inaspettato, ovvero Quynh (Van Veronica Ngo), altra immortale data per dispersa dai suoi compagni secoli prima.

In tal senso la regista Gina Prince-Bythewood, intervistata da Games Radar, ha parlato di cosa potrebbe trattare un ipotetico sequel del film anche in relazione al ritorno di Quynh.

Sarà basato sulla graphic novel. In base a ciò che ha scritto Greg [Rucka], Quynh ha risollevato la testa, e questo causa alcuni problemi, assolutamente. Ma c’è anche una storia molto salda che affronta i problemi all’interno del mondo e che porta alla luce nuovi villain non immortali, quindi c’è un ottimo equilibrio tra questi due fatti, nella graphic novel.

Nel cast principale, oltre a Charlize Theron, troviamo il nostro Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot), Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange, 12 anni schiavo), Matthias Schoenaerts e KiKi Layne (Se la strada potesse parlare).

Questa la sinossi:

Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo di mercenari capitanato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Stranamente i componenti della squadra non possono morire, ma durante una missione questa loro straordinaria capacità diventerà pubblica. Ora tocca ad Andy e all’ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.

Alla regia troviamo Gina Prince-Bythewood su una sceneggiatura di Greg Rucka (Lazarus, Wonder Woman). Il film è uscito il 10 luglio su Netflix.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!