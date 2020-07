Grazie a Entertainment Weekly possiamo vedere le prime immagini di, nuovo film Netflix con Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Dominique Fishback.

Il film, diretto da Henry Joost e Ariel Schulman e basato su una sceneggiatura di Mattson Tomlin (The Batman), segue le vicende legate a una strana droga che invade le strade di New Orleans. La sostanza in questione dona a chi la usa una super potenza che dura 5 minuti. Foxx veste i panni di Art, un ex soldato che cerca di rintracciare la provenienza di questa droga. Gordon-Levitt sarà invece un detective della polizia di New Orleans che viene coinvolto casualmente nel caso.

Del cast fanno parte anche Machine Gun Kelly, Rodrigo Santoro e Courtney B. Vance. Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 14 agosto.

Potete vedere i poster e le immagini qua sotto:

One pill. 5 minutes. Unbelievable power. 💊 Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, and Dominique Fishback star in PROJECT POWER. Get ready for the trailer, coming tomorrow. pic.twitter.com/vXaTxWsDVL — NetflixFilm (@NetflixFilm) July 14, 2020

FONTI: Twitter, EntertainmentWeekly