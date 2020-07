Dopo averci mostrato la prima parte della sua trasformazione in Nathan Drake, il momento del test per il Covid-19, e i risultati del suo allenamento,ha annunciato su Instagram che le riprese disono ufficialmente cominciate proprio oggi a Berlino.

Ecco il post con cui comunica l’inizio del “primo giorno” di riprese, in attesa magari di poter ammirare le prime foto dal set:

Ricordiamo che a marzo, a causa della pandemia del nuovo Coronavirus originatosi a Wuhan, in Cina, e poi propagatosi in quasi tutto il mondo, la Sony ha messo in pausa la lavorazione del film di Uncharted durante il primo giorno di riprese in Germania.

I protagonisti della pellicola saranno Tom Holland, interprete del giovane Nathan Drake, e Mark Wahlberg che vestirà i panni di Victor Sullivan, il mentore del celeberrimo cacciatore di tesori dell’omonima serie sviluppata dalla Naughty Dog. Insieme a loro anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

In teoria, Tom Holland dovrà girare Uncharted prima di dedicarsi a Spider-Man 3, ma questo comporterà necessariamente una sovrapposizione delle produzioni se lo studio confermerà il proprio calendario. In questo articolo vi spieghiamo come la Sony potrebbe affrontare questa particolare problematica.

Ricordiamo che allo script di Uncharted, in passato, hanno lavorato Joe Carnahan, David Guggenheim, Eric Warren Singer, Jonathan Rosenberg e Mark Walker. L’ultima versione della sceneggiatura è di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins. I registi coinvolti finora nel lungo e travagliato sviluppo del film sono stati David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy, oltre a Dan Trachtenberg.