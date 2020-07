Deadline riporta in esclusiva chesaranno i protagonisti del film Netflix più costoso fino ad oggi diretto dai fratelli Russo, intitolato

Anthony e Joe saranno anche produttori con la loro compagnia AGBO e dirigeranno la pellicola su una sceneggiatura di Joe con un rimaneggiamento di Christopher Markus e Stephen McFeely, autori dei film di Captain America e di Avengers diretti dai due fratelli.

Il film, che sarà presumibilmente il primo di una serie, avrà un budget di circa 200 milioni di dollari e sarà basato sull’omonimo romanzo di Mark Greaney, arrivato in Italia con il titolo Tre giorni per un delitto.

Il progetto era stato sviluppato dalla New Regency per Brad Pitt e James Gray anni fa, ma poi è entrato in fase di stallo. I Russo lo hanno sviluppato per anni e adesso sono pronti a partire:

“Il film è un vero testa a testa tra due grandi attori che rappresenteranno due versioni della CIA, quello che può essere e quello che può fare” ha commentato Anthony Russo. “Per chi ha apprezzato Captain America: the Winter Soldier, questo film entrerà in quello stesso territorio ma nel mondo reale“.

Questa la sinossi del primo della serie di romanzi:

Court Gentry è un ex agente segreto, conosciuto nell’ambiente dello spionaggio internazionale anche come “l’Uomo Grigio”. Un soprannome che si è guadagnato negli anni di servizio alla CIA, diventando una leggenda vivente delle operazioni sotto copertura, calandosi silenziosamente da un ruolo all’altro e poi, dopo aver compiuto l’impossibile, svanendo nel nulla senza lasciare tracce dietro di sé. Oggi però esistono sistemi molto più efficaci di Gentry, e persino un agente speciale come lui è diventato inutile. Ecco perché è giunto il momento della resa dei conti. Gentry riuscirà a scampare alla vendetta e a dimostrare che non esiste una zona grigia tra uccidere per vivere e uccidere per restare in vita?

Le riprese dovrebbero partire a gennaio a Los Angeles e svolgersi anche in altre parti del mondo.

Che ne dite del nuovo film Netflix con Ryan Gosling e Chris Evans?