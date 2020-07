Tramite Collider la Vertical Entertainment ha diffuso rete il primo trailer di Hard Kill, action movie con protagonisti(Il Mio Ragazzo è un Bastardo) ediretto da Matt Eskandari.

Scritto da Joe Russo e Chris LaMont (The Au Pair Nightmare) e basato su una storia di Clayton Haugen e Nikolai From, il film segue la storia di un miliardario del settore tecnologico, Donovan Chalmers (Willis) che assolda un gruppo di mercenari guidati da Derek Miller (Metcalfe) per proteggere un suo congegno tecnologico pericoloso. Le cose si complicano quando un gruppo di terroristi rapisce la figlia di Chalmers per impossessarsi del congegno.

Nel cast troviamo anche Natalie Eva Marie. Il film sarà disponibile nelle sale americane e in VOD dal 28 agosto.

Di recente abbiamo visto Willis in film come

Survive the Night, Trauma Center, 10 Minutes Gone, Between Two Ferns: Il film, Motherless Brooklyn – I segreti di una città, First Kill, Glass e Il giustiziere della notte – Death Wish.



Nel cast di Hard Kill troviamo Jesse Metcalfe (Il Mio Ragazzo è un Bastardo), Bruce Willis e Natalie Eva Marie. Il film è diretto da Matt Eskandari e basato su una sceneggiatura di Joe Russo e Chris LaMont (The Au Pair Nightmare).

