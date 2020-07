Nel quinto weekend di riaperture èdi Gabriele Muccino a dominare una classifica che ormai da giorni ha iniziato a frenare.

Sono 276mila gli euro incassati in quattro giorni, con poco più di 50mila biglietti staccati. Il dato è in leggera crescita rispetto a una settimana fa (268mila euro e quasi 49mila biglietti staccati), ma va sottolineato come le riaperture dei cinema abbiano subito un forte rallentamento dopo il rinvio di Onward (la cui uscita era prevista per il 22 luglio): parliamo di circa 470 cinema (si sale a poco meno del 20% del potenziale complessivo). Crescono invece le arene estive monitorate: sono loro ad aver contribuito al leggero aumento degli incassi. Nel corso del weekend le arene monitorate sono state 290, con un incasso di 133mila euro e circa 25mila presenze: parliamo quindi, sostanzialmente, della metà dei biglietti. Le più frequentate sono state il Super Cinema Estivo di Modena (396 spettatori) e l’Arianteo Palazzo Reale di Milano (394 spettatori).

Per la cronaca, un anno fa venivano raccolti nel corso del weekend 3.4 milioni di euro, e Spider-Man: Far From Home incassava ancora un milione e mezzo di euro. Gli anni più belli, tornato in sala il 15 luglio, domina la classifica di quest’anno, con 49mila euro in 99 copie (33 arene) che salgono a 62mila in cinque giorni, per un totale di quasi 5.5 milioni di euro.

Torna al secondo posto Joker, con circa 11mila euro in 24 copie e un totale di 29.6 milioni di euro. Al terzo posto resiste Parasite, con 10.441 e un totale di 5.6 milioni di euro. Al quarto posto Favolacce incassa euro, per un totale di 95.787 euro, mentre chiude la top five C’era una volta a… Hollywood, con 9.730 euro e un totale di 11.9 milioni di euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 16-19 LUGLIO 2020

GLI ANNI PIÙ BELLI – € 49.811 / € 5.485.978 JOKER – € 10.941 / € 29.597.158 PARASITE – € 10.441 / € 5.633.118 FAVOLACCE – € 10.429 / € 10.429 C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD – € 9.730 / € 11.970.194 JOJO RABBIT – € 8.245 / € 3.991.095 CENA CON DELITTO – € 7.275 / € 5.110.884 UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK – € 6.151 / € 3.509.149 AMMEN – € 6.148 / € 24.048 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI – € 5.537 / € 2.543.323

