View this post on Instagram

마블 이터널스가 내년 2월 개봉합니다. 사진은 작년 영국, 이터널스 촬영장 1. 길가메시의 트레일러 2. 마블의 환영 편지 3. 길가메시의 의자 늘 응원해 주셔서 감사합니다. Marvel Studios' THE ETERNALS will be released in Feb 2021. Sharing with you some photos from last year, from the set in London. 1. Gilgamesh's trailer 2. Welcome letter from Marvel Studios 3. Gilgamesh's chair Thanks always for your support. Cheers! #Marvel #Eternals #Gilgamesh