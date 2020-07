L’intro deioramai è iconica e, seppur cambiata e evolutasi nel corso di questi 10 anni, è sempre stata un carattere distintivo dei film dello studio.

La versione degli ultimi anni che noi tutti conosciamo inizia con una raccolta di artwork e concept art dai vari cinecomic, sovrapposti a stralci di sceneggiatura che, lentamente, lasciano il posto alle scene dei film, una bellissima transizione dalla pre-produzione al prodotto vero e proprio.

Un utente su Reddit ha raccolto in una sola immagine tutti gli artwork e i concept utilizzati per la realizzazione dell’intro, lavori realizzati in questi 10 anni da illustratori e artisti come Ryan Meinerding, Andy Park e Charlie Wen; potete ammirarli tutti qui sotto:

Si tratta sia di artwork promozionali, character design dei vari personaggi, concept art di esplorazione iniziali e qualche studio di keyframe dai film, nel dettaglio (andando in ordine) abbiamo: Hulk dal poster promozionale di Avengers, un keyframe da Captain America; Il primo vendicatore, un rarissimo primo concept dell’armatura di Tony da Iron Man (2008), Thor dal banner componibile mostrato al Comic-Con di San Diego del 2011 per la promozione di Avengers, Groot dal poster del Comic-Con di San Diego del 2013 per la presentazione di Guardiani della Galassia, un primo keyframe e studio esplorativo per Guardiani della Galassia, character design promozionale per Black Panther, keyframe di Vedova Nera da Avengers: Age of Ultron e la copertina dell’artbook ufficiale di Ant-Man.

Potete vedere i singoli artwork nella galleria a seguire:

San Diego Comic-Con 2013 Guardians of the Galaxy Concept Artwork Movie Poster

ryan-meinerding-27

Avengers Age Of Ultron - Black Widow vs Ultron Bots by Andy Park

AndyPark_ANTMAN_ARTBOOK_COVER

















Cosa ne pensate dell’intro dei Marvel Studios? Preferivate la vecchia versione? Nel caso vi servisse un ripasso, ecco il video:

Fonte: Reddit