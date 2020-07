In Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn facciamo la conoscenza di molti personaggi del mondo DC, tra cui anche Black Canary, interpretata nel lungometraggio da Jurnee Smollett-Bell.

Nonostante non sia chiara quale sarà la strada che la DC percorrerà con questi nuovi personaggi, Jurnee Smollett-Bell, parlando con Entertainment Weekly in una recente intervista, ha dichiarato che tornerebbe volentieri a vestire i panni del personaggio in futuro:

Non è un segreto il fatto che mi sia piaciuto interpretare Black Canary, sono stata onorata di poter vestire quei panni. Lo rifarei assolutamente se ne avessi la possibilità.

Il film è arrivato al cinema il 6 febbraio.

Ecco la sinossi:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

I protagonisti oltre a Harley Quinn (Margot Robbie), sono Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), l’investigatrice Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic.

