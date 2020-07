THR riporta che) dirigerà presto l’adattamento dell’acclamato best seller di” per la Sony Pictures.

La storia ruota attorno a Kya, una giovane abbandonata dalla sua famiglia e costretta a crescere da sola in una palude poco fuori da una cittadina della Carolina del Nord. Dopo anni e dopo la fama data dal suo libro da poco pubblicato proprio sulla palude in cui è cresciuta, viene accusata dell’omicidio del suo ex, il classico ragazzo d’oro della cittadina locale. La ragazza della palude è descritto come “un racconto insieme di crescita e un appassionante thriller che esplora la narrazione su due linee temporali”.

Il libro, promosso da Reese Witherspoon a settembre 2018 come il suo libro del mese, ha da subito scalato le classifiche rientrando presto nella lista dei best seller del New York Times, con 7 milioni di copie vendute nel mondo.

La Whiterspoon sarà anche produttrice con la sua compagnia Hello Sunshine, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Lucy Alibar, candidata al Premio Oscar per il suo lavoro per Re della terra selvaggia (2012).

A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della palude. Dall’età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya impara a decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un libro: nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi del paese. Kya scopre l’amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli acquitrini riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e folgorante epilogo. “La ragazza della palude” è il romanzo commovente di un’infanzia segnata dall’abbandono e di una natura che si rivela madre, non matrigna. Ma è anche la storia di una violazione e di un segreto gelosamente custodito, che mette in discussione i confini tra la verità e la menzogna, il bene e il male.

