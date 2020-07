Qualche giorno fa vi abbiamo rivelato che Tom Holland ha finalmente iniziato le riprese di Uncharted e che non appena terminerà di girare il blockbuster Sony dovrà fiondarsi sul set di

Oggi la Sony annuncia di aver fissato una nuova data di uscita per il film prodotto dai Marvel Studios, che inizialmente doveva arrivare il 16 luglio 2021 e poi è stato spostato al 5 novembre del 2021 per l’emergenza Coronavirus. La major ora ha deciso di occupare la data d’uscita di Avatar 2, che ieri è stato rinviato di un anno al 2022. Ecco quindi che il sequel di Spider-Man: Far From Home ora uscirà a Natale, più precisamente il 17 dicembre 2021, negli Stati Uniti.

La Sony ha riferito che questo nuovo rinvio è dovuto a questioni di calendario, e che il lancio nei mercati internazionali non è stato ancora definito.

Ricordiamo che l’anno successivo, il 7 ottobre 2022, uscirà il seguito di Spider-Man: un nuovo universo, vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione.

Spider-Man 3 verrà diretto nuovamente da Jon Watts, con Kevin Feige dei Marvel Studios come produttore insieme ad Amy Pascal e la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio.

Fonte: Variety