Penso che sarà davvero fantastico. L’abbiamo finito, abbiamo passato l’ultimo anno a scrivere la sceneggiatura ed ora è fatta, giusto questa settimana gli sto dando un’ultima revisione completa. È un film totalmente pazzo e anche molto romantico. Già, ora sono preso dal romanticismo. Voglio scrivere e fare ancora di più in ambito romantico. Voglio fare qualcosa che per anni non ho mai fatto di cui non me ne è importato niente.

In un video per la BBC (che potete trovare a questo indirizzo ha mostrato uno spaccato della sua vita in quarantena, ha parlato delle sue iniziative di beneficenza, della problematica del razzismo in Nuova Zelanda e ha accennato nuovi progetti come, di cui ha da poco finito di scrivere la sceneggiatura.

Thor: Love and Thunder è stato annunciato giusto un anno fa al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4 ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

Sullo schermo tornerà Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per l’11 febbraio 2022, mentre le riprese non sono state ancora fissate.

Cosa ne pensate? Pronti ad un capitolo “pazzo e romantico” della saga del Dio del Tuono? Fatecelo sapere nei commenti!

Fonte: BBC