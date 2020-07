Netflix ha acquistato la commedia action ancora senza titolo incentrata sui viaggi nel tempo che avrà per protagonista. Alla regia troveremo invece, che di recente ha collaborato con l’attore per Free Guy – Eroe per Gioco.

Il progetto, inizialmente intitolato Our Name Is Adam, sarà il prossimo film che i due gireranno una volta che sarà possibile farlo: al momento si pensa agli ultimi mesi dell’anno.

Figureranno inoltre come produttori assieme a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger della Skydance. Tra i produttori anche George Dewey della casa di produzione di Reynolds, Maximum Effort.Lo sceneggiatore sarà Jonathan Trooper, autore del film di Levy This Is Where I Leave You. Trooper si occuperà di riscrivere la sceneggiatura firmata da T.S. Nowling intitolata Our Name is Adam, in sviluppo alla Skydance già da 2021 e con Tom Cruise come possibile protagonista. La storia ruoterà attorno alle vicende di un uomo (Reynolds) che deve tornare indietro nel tempo per chiedere aiuto al sé stesso tredicenne. Insieme incontreranno il padre defunto, che ha la stessa età di Reynolds.

Il duo sta seguendo la post-produzione di Free Guy, prodotto dalla 20th Century Fox prima dell’acquisizione della Disney. Doveva arrivare in estate, ma la nuova data d’uscita è stata fissata all’11 dicembre

FONTE: CBM