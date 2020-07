Netflix si è accaparrato per una cifra a sei zeri un nuovointitolato My Wife & I Bought a Ranch e tratto da un racconto pubblicato in sei parti su Reddit

Il colosso dello streaming ha acquistato la storia dall’autore Matt Query e ha ingaggiato suo fratello Harrison Query per scrivere la sceneggiatura.

Scott Glassgold e la sua Ground Control Entertainment saranno produttori assieme a Shawn Levy, Dan Cohen e a James Wan e Michael Clear della Atomic Monster.

La storia ruota attorno alle vicende di Harry e Sasha che trovano la loro casa dei sogni in un ranch di Idaho. Lui è un soldato che ritorna alla vita, deciso a ricominciare da capo.

Dopo essersi trasferiti i due scoprono di non essere soli. I loro vicini li informano che c’è uno spirito maligno nella valle che si manifesta all’inizio di ogni stagione sempre allo stesso modo. Ci sono dei passaggi da fare per tenere lo spirito fuori dalla casa, tuttavia la tensione e la violenza crescono sempre di più dopo ogni rituale sempre più crudo, finché il confronto tra lo spirito e l’ex-marine diventa una cosa personale.

Per il momento non è chiaro quando Netflix metterà in lavorazione il progetto horror, ma vi terremo aggiornati.