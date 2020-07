Cosa succederà a(Andrew Lincoln) e(Pollyanna McIntosh) nei film di? Si tratta di una domanda a cui è difficile rispondere, un po’ come quella relativa al quando cominceranno le riprese degli spin-off cinematografici della popolare serie targata AMC.

La pandemia del nuovo Coronavirus originatasi in Cina ha, ovviamente, rallentato la macchina produttiva e distributiva di Hollywood e anche queste produzioni targate AMC e Universal hanno accusato il colpo.

Durante il suo intervento al podcast Talk Dead to Me, è stata proprio Pollyanna McIntosh a parlare dei film di The Walking Dead rassicurando i fan che, nonostante la grama situazione che tutti noi stiamo vivendo, si faranno.

Ho parlato con Scott Gimple, ma principalmente abbiamo discusso di quando hanno in programma di rimettersi al lavoro sullo show e come stanno andando i piani relativi alla cosa. Penso che al momento la loro priorità sia lo show TV, hanno delle enormi responsabilità verso un cast davvero enorme e una troupe numerosa che amano. Stanno studiando un modo per mettersi a girare in totale sicurezza. So che i film si faranno, anche se la serie allo stato attuale delle cose è la loro preoccupazione principale. So che vogliono realizzare degli script all’altezza delle aspettative quindi ci vorrà il tempo che ci vorrà. Poi è chiaro, per quel che mi riguarda, ti darei la stessa risposta dei fan e vorrei che si facessero ora. Ma, a prescindere dal mantenimento dei segreti sulla produzione di questa Trilogia, è proprio la vita stessa a essere un po’ complicata al momento. Ci sono film che dovevo fare all’inizio di questa pandemia per cui avevo ricevuto tutte le rassicurazioni del caso perché “tranquilla, c’è il budget” e poi sono saltati, ma penso proprio che per un franchise come questo la situazione e la posta in gioco sia ben differente.