In America non è insolito vedere gente vestita come i più disparati personaggi del mondo del cinema e non solo. Di recente, ad esempio, è successo un fatto strano a New York. Nelle scorse ore è stato infatti immortalato in foto e video pubblicati poi su Twitter un uomo con la maschera deldi Heath Ledger (da Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan) in sella a una moto d’acqua nell’East River mentre si divertiva tra le onde del fiume.

Ovviamente non è il primo uomo che utilizza la “maschera” dei vari joker cinematografici (e non) per “fare notizia”. Negli anni ce ne sono stati molti altri.

Qua sotto trovate tutto il video incriminante e una foto:

New York is a strange place man. I think I saw The Joker on water today🤣🤣🤣 pic.twitter.com/O9Ry6ANXKh — Krissy 🇬🇩 (@KrissyLionz) July 25, 2020

He was a whole mood pic.twitter.com/ceavcdHWBv — charles lee ray (@chucki3190) July 26, 2020

Qua sotto la sinossi di Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan:

Sequel del film d’azione di grande successo Batman Begins. Batman alza la posta nella sua battaglia contro il crimine. Con l’aiuto del tenente Jim Gordon e del Procuratore Distrettuale Harvey Dent, Batman vuole debellare le ultime organizzazioni criminali che affliggono le strade della città. Il gruppetto si dimostra molto efficace ma i tre si trasformano presto nella preda del regno del caos creato dal pericoloso malvivente noto ai cittadini terrorizzati di Gotham City: Joker.

Il film, diretto da Christopher Nolan, è approdato nelle nostre sale nel 2008. Nel cast troviamo Christian Bale, Heath Ledger, Gary Oldman, Michael Caine, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal e Morgan Freeman.

