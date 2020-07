Proseguono le riaperture dei cinema nel Regno Unito e in Irlanda: lentamente crescono anche gli incassi, anche se le sale aperte sono ancora pochissime.

Dal 24 al 26 luglio sono state incassate 599mila sterline in 187 cinema (di cui 39 nella Repubblica d’Irlanda e quattro drive-in): il weekend precedente erano state incassate 482mila sterline in 155 cinema. La crescita è quindi di circa il 15.8%, nettamente superiore al mero 1% della settimana precedente.

Si tratta di un buon segnale, soprattutto se si pensa che non sono presenti, praticamente, film inediti. A guidare la classifica, però, ci sono due film per famiglie molto recenti: Onward – Oltre la magia, con 60mila sterline, e Trolls World Tour con 35mila sterline. Segue Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell’Anello, con 24mila sterline, mentre al quarto posto Stage Mother raccoglie 24mila sterline.

Va ricordato che nello stesso weekend, nel 2019, gli incassi viaggiavano oltre i 20 milioni di sterline in circa 917 cinema, con Il Re Leone, Toy Story 4 e Spider-Man: Far From Home a farla da padroni.

I cinema in Inghilterra possono riaprire dal 4 luglio, in Irlanda del Nord dal 10 luglio, in Scozia dal 15 luglio e in Galles dal 27. L’80% dei cinema è ancora chiuso, e lo rimarrà probabilmente ancora per qualche settimana, quando cioè inizieranno i preparativi per le importanti uscite di fine agosto (Tenet e New Mutants in primis). Vue e Cineworld, le principali catene di multiplex, hanno annunciato che i loro cinema inizieranno a riaprire dal 31 luglio.

Fonte: Screen