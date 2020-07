Non molti giorni fa vi abbiamo parlato dell’asta che Prop Store (con sedi a Londra e a Los Angeles) aprirà ad agosto in cui verranno messi in vendita oltre 870 oggetti di scena e costumi dal mondo della settima arte.

Oggi possiamo scoprire degli altri memorabilia che saranno presenti all’asta. Tra questi troviamo infatti il costume della scena finale di Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) indossato in Hannibal (2001), la maquette di Slimer da Ghostbusters II (1989), il costume versione “sotto copertura” di Clarice Starling (Julianne Moore) indossato in Hannibal (2001), una miniatura del Tyrannosaurus Rex usata per lo stop motion insieme alla Jeep vista in Jurassic Park (1993), la spada di Blade (Wesley Snipes) utilizzata nel film Blade II (2002) e in Blade: Trinity (2004), il costume del goblin Bethmoran (John Alexander) visto in Hellboy II – The Golden Army (2008) e l’animatronic della testa del Tartunic da Lady in The Water (2006), oltre ad altri oggetti provenienti da film come Gremlins 2 – La Nuova Stirpe, Aliens, L’Armata delle Tenebre, Edward mani di Forbice e molti altri lungometraggi.

Qua sotto potete vedere le immagini di alcuni oggetti:

FONTE: Bloody-Disgusting.com