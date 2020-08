Si dibatte da moltissimo tempo sul fatto di considerare o menoun film natalizio.

Per gettare un po’ di benzina sul fuoco sulla questione la Funko, in occasione del loro evento natalizio di luglio, ha svelato l’immagine di una nuova figure POP! dedicata proprio al protagonista di Die Hard, ovvero John McClane (Bruce Willis).

Qua sotto potete vedere l’immagine della figure:

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di Die Hard – Trappola di Cristallo:

Mentre il tenente di polizia John McClane sta attendendo all’aeroporto di Washington la moglie Holly in arrivo con l’aereo proveniente da Los Angeles, una squadra di mercenari al comando del colonnello Stuart, un ex-ufficiale dei corpi speciali dell’esercito americano, s’impadronisce del sistema di controllo dell’aeroporto per eliminare ogni ostacolo sia all’atterraggio di un aereo militare americano con a bordo il deposto generale Esperanza, (un dittatore sudamericano che gli Stati Uniti vogliono processare come narcotrafficante), sia alla successiva liberazione di questi. Conoscendo la spietata durezza di Stuart, che ha dato false istruzioni via radio ai piloti dei numerosi aerei in arrivo, e in ansia per la moglie, John McClane, nonostante l’arrivo d’una squadra speciale di tiratori scelti e l’ostruzionismo del capo della polizia aeroportuale, è costretto ad intervenire. Dopo crude e numerose peripezie, che gli consentono di smascherare la connivenza della squadra speciale con Stuart, John McClane riesce ad eliminare tutti i terroristi e il cinico Esperanza.