THR riporta cheha messo in cantiere un adattamento cinematografico del gioco cult Ubisoft degli anni 2000e che per il compito ha scelto, che lo scorso anno ha portato al cinema il suo Detective Pikachu per la Warner Bros.

Anche questo, come Detective Pikachu, sarà un ibrido tra live-action e digitale. L’adattamento Netflix sarà prodotto dalla Ubisoft Film & Television ed è al momento in fase di sviluppo iniziale: la ricerca per chi sarà incaricato di scrivere la sceneggiatura e adattare il gioco è in corso.

Di seguito al sinossi del gioco, uscito nel 2003, dallo scarso successo commerciale ma grande entusiasmo da parte della critica e diventato un cult nel corso degli anni:

La storia si svolge nel 25° secolo, su un pianeta remoto sotto attacco alieno. Le forze militari al governo che hanno promesso di difendere la popolazione potrebbero essere in combutta con gli invasori. Una giovane fotoreporter di nome Jade sarà reclutata nel movimento di resistenza.

