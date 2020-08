Il co-creatore della saga di, Bob Gale, è intervenuto come ospite al nuovo episodio del Pizza Film School, il format in cui i fratelli Russo discutono di cinema su YouTube con ospiti mediamente più interessanti di una qualche “spunta blu a caso” raccattata sui social.

In questa puntata, che è anche il “season finale” della serie, Anthony e Joe Russo, insieme agli sceneggiatori di Avengers: Endgame, Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno parlato a tutto tondo di Ritorno al Futuro proprio insieme a Bob Gale.

Fra gli argomenti toccati, destano particolare interesse quelli relativi al come Doc Emmett Brown era riuscito a trovare i quattrini per sovvenzionare i suoi esperimenti e al commento di Bob Gale sulla citazione diretta che di Ritorno al Futuro viene fatta in Avengers: Endgame.

Cominciamo dalla prima questione citata:

Nell’elaborare il personaggio di Doc Brown ci siamo chiesti quale poteva essere la storia che aveva alle spalle e che poteva rispondere al come aveva fatto a diventare il tizio che inventava il viaggio nel tempo. Era alquanto distante dal classico archetipo dello scienziato, anche pazzo, che poteva esserci al tempo in cui abbiamo girato il film. Per prima cosa è una specie di ribelle ed eroe, perché ruba il plutonio a dei terroristi. Una cosa tosta. Vediamo tutta quella roba nel suo laboratorio e vogliamo assolutamente scoprire chi sia. Ma ci sono un sacco di altre cose. Cose che magari non notate fino a che non vedete e rivedete il film. Tipo il giornale inquadrato all’inizio. Non è che magari Doc brown ha dato fuoco alla sua abitazione per intascarsi i soldi dell’assicurazione in maniera tale da finanziare i suoi esperimenti? Potrebbe averlo fatto.

Bob Gale commenta poi il passaggio di Avengers: Endgame in cui Scott Lang apprende che Ritorno al Futuro è una st*onzata e che i viaggi nel tempo non funzionano come gli è stato insegnato dalla pellicola:

Nel film i viaggi nel tempo di Ritorno al Futuro sono definiti come una st*onzata. Ma alla fine della fiera cosa avete fatto? Siete tornati al primo Avengers e al precedente film di Thor. Quindi in pratica avete fatto come in Ritorno al Futuro!

