Le riprese disono pronte a ripartire in Australia. Lo conferma un nuovo servizio 7NewsSidney che ci mostra con una ripresa aerea il set gigantesco costruito per il nuovo cinecomic Marvel in arrivo il prossimo maggio.

Potete ammirarlo qui di seguito:

It's not Asia and it's not Hollywood; it is Western Sydney, home to the newest addition of the @Marvel movie franchise. The 7NEWS chopper captured these scenes today as work resumed building the set for the upcoming production, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. #7NEWS pic.twitter.com/pvDbMyRHlb — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) August 2, 2020

Il servizio precisa che il cast e la troupe sono al momento in quarantena e che le riprese partiranno effettivamente nei prossimi giorni. Al momento i set sono in fase di allestimento e preparazione dopo la sospensione forzata a causa dello scoppio dell’emergenza Coronavirus.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 7 maggio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il secondo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

