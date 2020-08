Sono passati sei anni dall’ultima volta che si è parlato di un film di all’epoca l’adattamento cinematografico dell’iconica serie con protagonista David Hasselhoff doveva essere prodotto dalla Weinstein Company, con Brad Copeland alla sceneggiatura e Chris Pratt e Danny McBride nel cast.

Oggi Deadline rivela che il progetto, passato di mano a Spyglass Media Group, è tornato in sviluppo. A produrre la pellicola vi sarà la Atomic Monster di James Wan, insieme a Michael Clear e a Judson Scott alla produzione esecutiva. TJ Fixman (ex videogame designer di Insomniac) sta scrivendo la sceneggiatura del film.

La serie andò in onda dal 1982 al 1986 sulla NBC: vennero trasmessi in totale 90 episodi. Hasselhoff interpretava Michael Knight, un misterioso agente della Foundation for Law and Government (FLAG) che guidava la Knight Industries Two Thousand (KITT), una Pontiac Firebird Trans Am dotata di tecnologia all’avanguardia e intelligenza artificiale, che veniva doppiata da William Daniels.

Supercar ebbe uno spin-off, Code of Vengeance, andato in onda nel 1985, e due sequel, Team Knight Rider nel 1997 e Knight Rider nel 2008. Inoltre negli anni è stata anche organizzata una convention, la KnightCon.

