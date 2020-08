Nel corso di una riunione con gli azionisti della Lionsgate, l’amministratore delegatoha parlato di uno dei franchise di punta dello studio,, alludendo alla possibilità che il 4° e il 5° film vengano girati in contemporanea.

Queste le sue parole:

Siamo impegnati a preparare la sceneggiatura dei due prossimi capitoli del nostro franchise di Jon Wick, il quarto film uscirà nel fine-settimana del Memorial Day 2022. Speriamo di girare sia il quarto che il quinto in contemporanea quando Keanu sarà libero a inizio anno prossimo.

Feltheimer ha fatto riferimento, naturalmente, agli impegni di Reeves con Matrix 4, che da poco è tornato in fase di riprese a Berlino.

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

Cosa ne pensate della possibilità che i prossimi due John Wick vengano girati in contemporanea? Ditecelo nei commenti.

Fonte