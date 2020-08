L’ordine esecutivo firmato daieri sera nei confronti delle attività di ByteDance e Tencent potrebbe avere ripercussioni anche sull’industria cinematografica. La decisione impone lo stop alle società americane, entro 45 giorni, di fare affari con i due colossi cinesi che controllano rispettivamente le app(che secondo il governo americano rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale). L’obiettivo è quello di bandire completamente le due app dal 20 settembre a meno che le loro attività americane non vengano vendute a Microsoft o a un’altra azienda.

Ma secondo la CNN lo stop agli affari potrebbe ampliarsi a tutta Tencent e quindi avere ripercussioni molto più ampie. L’azienda è infatti anche proprietaria di Tencent Pictures, una casa di produzione e di distribuzione che ha co-finanziato numerosi blockbuster tra cui Wonder Woman, Bumblebee, Venom, Kong: Skull Island, Terminator: Destino Oscuro.

Manca un mese e mezzo all’entrata in vigore della decisione, ed è possibile che il governo americano torni sui suoi passi o che le tensioni con la Cina si allentino, ma se ciò non accadesse il 20 settembre potrebbero esserci conseguenze non indifferenti nell’uscita di film come Top Gun: Maverick della Paramount Pictures e Monster Hunter della Sony, pellicole co-finanziate e distribuite in Cina da Tencent. Non solo: l’impatto potrebbe sentirsi anche nell’industria videoludica (Tencent è proprietaria di Riot Games e ha quote in numerosissime aziende come Epic Games, Activision Blizzard, Ubisoft e altro ancora). Infine, potrebbero esserci conseguenze gravissime per Apple e Google nel momento in cui le app dovessero essere rimosse anche dai loro app store cinesi (WeChat, in particolare, ha un ruolo fondamentale nella vita dei cinesi sia per quanto riguarda la comunicazione che il commercio).

Vi terremo aggiornati!

Fonte: CNN