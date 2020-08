ha scelto il suo prossimo film da regista: si tratta di, adattamento di The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood, scritto da Sam Wasson.

Affleck si occuperà di scrivere la sceneggiatura e di dirigere la pellicola per la Paramount Pictures, oltre che di produrla insieme a Lorne Michaels, che per primo si era aggiudicato i diritti del libro.

La storia ruota intorno al making of di Chinatown, considerato uno dei più grandi film americani di tutti i tempi, realizzato in un’epoca nella quale gli autori lasciavano un’impronta molto chiara sull’industria cinematografica.

Questa la sinossi ufficiale del romanzo:

Chinatown è il Santo Graal del cinema degli anni settanta. Il suo finale è il più conosciuto della storia del cinema americano, e l’ultima battuta la più ossessionante. Per la prima volta, raccontiamo l’incredibile storia vera della sua realizzazione. E nella scrittura di Sam Wasson, questa storia diventa quella dei suoi protagonisti. Jack Nicholson, al massimo del suo potere, che si imbarca in una storia amore straordinaria e dannata con Anjelica Huston. Roman Polanski, predatore e preda, tormentato dal selvaggio omicidio di sua moglie, che torna da Los Angeles, dove i semi della sua autodistruzione vengono piantati molto rapidamente. Le trattative febbrili di “The Kid” Robert Evans, il più noto tra i produttori. La favolosa sceneggiatura di Robert Towne, considerata da molti la migliore mai scritta. Wasson per la prima volta toglie, strato dopo strato, il mito per raccontare la verità sulla creazione del film. E aleggia, sulla storia di questo classico, l’imminente fine degli studios pronti ad assecondare i registi, che verso la conclusione del decennio cederanno il posto alla corporate Hollywood che conosciamo oggi.

Live by Night, mentre nel 2012 ha vinto l’Oscar come miglior film per Argo. Ricordiamo che Affleck ha diretto, nel 2016,, mentre nel 2012 ha vinto l’Oscar come miglior film per Attualmente sta girando The Last Duel , le cui riprese sono ripartite da poco in Irlanda.

Fonte: THR