Nell’ottavo weekend di riaperture, la situazione nei cinema italiani rimane stabile nel suo essere negativa se non drammatica, con(un film uscito a gennaio che ha incassato più di 4 milioni di euro) in testa alla classifica.

L’unico bagliore di speranza è il fatto che nei prossimi giorni riapriranno, finalmente, la maggior parte delle sale di catene come UCI e The Space, e tra una decina di giorni inizieranno ad arrivare le prime pellicole inedite, che dovrebbero stimolare la ripartenza in vista dell’uscita di Tenet, New Mutants e altri film tra la fine di agosto e settembre.

Nel weekend dal 6 al 9 agosto sono stati raccolti 260mila euro, con circa 48mila biglietti staccati (un anno fa si sfioravano i 3.4 milioni di euro e i 485mila biglietti staccati, grazie all’uscita di Fast & Furious: Hobbs & Shaw, con 2 milioni di euro). Si tratta di un risultato sostanzialmente in pari con la settimana scorsa, e ancora una volta sono le arene estive a registrare almeno metà degli incassi, anche perché le sale aperte sono calate (464 contro le oltre 2.300 di un anno fa). 331 gli spettacoli delle arene estive nel weekend, con circa 152mila euro e 29mila biglietti staccati.

INCASSI ITALIA 6-9 AGOSTO 2020

JOJO RABBIT – € 16.435 / € 4.037.137 PICCOLE DONNE – € 15.760 / € 5.944.456 PARASITE – € 12.569 / € 5.702.564 GLI ANNI PIÙ BELLI – € 11.299 / € 5.569.081 CENA CON DELITTO – € 9.294 / € 5.148.070 IL GRANDE PASSO – € 6.881 / € 15.471 FAVOLACCE – € 6.277 / € 142.315 LA DEA FORTUNA – € 5.575 / € 8.249.285 I MISERABILI – € 5.483 / € 133.130 TUTTO IL MIO FOLLE AMORE – € 4.780 / € 2.602.315

Fonte: Cinetel