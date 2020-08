Si torna a parlare di, adattamento cinematografico del fumetto di Mark Millar e Greg Capullo da diverso tempo in fase di lavorazione e che sarà diretto da

Stando all’Hollywood Reporter, Netflix ha finalmente trovato la persona che si occuperà della sceneggiatura. Si tratta di Bek Smith, sceneggiatrice emergente che scriverà anche lo spin-off tutto al femminile di Spider-Man: Un nuovo universo.

Sandra Bullock figurerà come produttrice attraverso la sua casa di produzione Fortis Films.

L’opera segue la storia di Bonnie Black, una donna di 80 anni che dopo essere morta si ritrova resuscitata in Adystria, una terra popolata da draghi magici e mostri. Di nuovo in vita la donna ritrova parte dei suoi cari tranne il suo defunto marito. Per riuscire a trovarlo dovrà diventare una eroina.

La Bullock figurerà tra i produttori insieme allo stesso Millar, Roy Lee e Miri Yoon.

Ricordiamo che Netflix è al lavoro su diversi film del Millarworld come Empress, Huck e Sharkey the Bounty Hunter (qui ulteriori dettagli). Insieme, questi progetti dovrebbero lanciare un vero e proprio Multiverso di Mark Millar per la piattaforma di streaming.

Ricordiamo che Netflix ha acquisito Millarworld nel 2017 e da allora sta lavorando a diversi progetti insieme a Mark Millar e a sua moglie Lucy.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!