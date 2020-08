Anche se in questo 2020 in cui Hollywood e i cinema sono stati messi in ginocchio dalla pandemia del nuovo Coronavirus partita dalla Cina, siamo abituati a vedere i filmdominare le classifiche d’incasso, una cosa che, per un autore di commedie come, può essere vista come un problema per certi versi.

In un’intervista con Gamesradar, Seth Rogen ha spiegato che, secondo lui, i lungometraggi cinefumettistici sono, sostanzialmente, come delle commedie ad altissimo budget.

Un argomento di cui io e Evan [Goldberg, partner creativo e produttivo di Rogen, ndr.] parliamo spessissimo è quello relativo al fatto che i film della Marvel sono sostanzialmente delle commedie. Thor: Ragnarok è una commedia. Ant-Man, fondamentalmente, è una commedia. È questo quello che c’è là fuori. Ci sono commedie da 200 milioni di dollari di budget e questa è una cosa di cui, in quanto autore di commedie, devo essere consapevole. Ormai la gente si aspetta film a quei livelli! Questi lungometraggi ad alto budget funzionano esattamente come delle commedie, un genere che le persone adorano ancora e che desiderano, con una portata più ampia come Deadpool. Ergo, quando non offri roba del genere ti devi chiedere “Cosa sto proponendo al pubblico?”. Ed è per questa ragione che un film come Good Boys – Quei cattivi ragazzi va bene, perché non punta sulla spettacolarità. È una commedia pura che offre emozioni, nostalgia e possibilità di immedesimazione. È questo lo scambio che promettiamo alla gente.

Seth Rogen continua il suo ragionamento spiegando che, malgrado la “minaccia” dei Marvel Studios, le commedie a medio budget se la passano ancora piuttosto bene:

È divertente perché è da dieci anni che mi sento ripetere che le commedie a medio budget stanno morendo. Ma in tutto questo tempo siamo fortunatamente stati in grado di realizzarne abbastanza che sono andate anche bene tanto che abbiamo potuto continuare a farle. Roba come Sausage Party o Blockers sono andate molto, molto bene anche se sono quel genere di roba che poi la gente dice che non hanno ottenuto successo. Poi ogni tanto scappa fuori un Cattivi Vicini che fa molto, molto, molto molto bene. E ci permette di continuare a produrre roba.

Vi ricordiamo che a settembre arriverà la seconda stagione di The Boys, la serie TV Amazon prodotta proprio da Seth Rogen. Trovate tutti i dettagli nella nostra scheda TV.

