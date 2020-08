Le riprese di, il nuovo film di Zack Snyder, sono ormai terminate e la post-produzione è in corso. Ma le accuse di molestie che hanno investito il comico Chris D’Elia nel mese di giugno (e che l’attore ha negato) hanno convinto il regista a tornare sul set e rigirare tutte le sue sequenze sostituendolo con Tig Notaro, attrice vista in Star Trek: Discovery . D’Elia nel frattempo è stato licenziato dalle agenzie CAA e 3Arts, e Netflix ha tolto il suo programma dalla piattaforma.

La nuova sessione di riprese aggiuntive si svolgerà non appena sarà possibile, a seconda dell’andamento della pandemia. Alcune sequenze verranno rigirate interamente, ma in altri casi Tig Notaro reciterà con gli attori davanti al green screen, e le scene verranno “integrate” con la computer grafica.

In sviluppo presso la Warner Bros sin dal 2007, Army of the Dead è costato circa 70/80 milioni di dollari.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie.

Accanto a Dave Bautista, nel cast, troviamo Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).