Il conceptual artist dei Marvel Studios Ryan Meinerding ha diffuso sul suo profilo Instagram un concept da lui realizzato per, cinecomic dei fratelli Russo.

Il concept in questione mostra un design alternativo della maschera indossata dal Soldato d’Inverno, personaggio interpretato da Sebastian Stan.

Potete ammirare il concept qua sotto:

A post shared by Ryan Meinerding (@ryan_meinerding_art) on Aug 12, 2020 at 11:45am PDT

La sinossi del film:

Dopo gli apocalittici eventi a New York in The Avengers, Captain America: the Winter Soldier ci presenta Steve Rogers, ovvero Captain America, condurre una vita tranquilla a Washington, D.C. nella quale cerca di adattarsi al mondo moderno. Ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. finisce sotto attacco, Steve finisce immischiato in una rete di intrighi che minaccia di mettere il mondo a rischio. Unendo le forze con Vedova Nera, Captain America cerca di portare alla luce la cospirazione che si allarga a vista d’occhio, combattendo assassini professionisti inviati per farlo tacere… per sempre. Quando le dimensioni di questa spaventosa trama diventano evidenti, Captain America e Vedova Nera chiedono aiuto a un nuovo alleato, Falcon. Ma dovranno affrontare un inaspettato e formidabile nemico – il Soldato d’Inverno.