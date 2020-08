L’illustratoreha collaborato a stretto contatto con Peter Jackson per creare l’immaginario visivo della saga di(e anche de Lo Hobbit).

E ora lo stesso Howe ha collaborato di recente con Uman Studio per realizzare una nuova statua da collezione in scala 1:4 del Re Stregone (Witch King) basata proprio su un’illustrazione dello stesso artista, e non sul design visto nei film di Jackson.

【UMAN · John Howe Artist Series The Witch King Statue】Edition Size: 300 pcs worldwide (Regular 212 , Exclusive 88)… Pubblicato da UMAN Studio su Domenica 9 agosto 2020

Frodo e Sam, accompagnati dall’infido Gollum, si avvicinano tra mille pericoli al Monte Fato, dove devono riuscire nell’impresa di distruggere l’Anello. Il resto della disciolta Compagnia dell’Anello si ritrova, insieme a uomini, elfi e all’esercito di fantasmi richiamati da Aragorn in virtù di un antico patto, per la battaglia finale e per correre in aiuto della città di Minas Tirith, dove il regno di Gondor è minacciato dal potentissimo esercito di Sauron. L’impeto delle truppe del malvagio sembra incontenibile, e lo stesso Re Denethor perde la ragione nel momento più duro, ma resistere è fondamentale per distogliere l’attenzione del Grande Occhio dai due piccoli hobbit.

FONTE: Facebook