Le riprese disono riiniziate ormai da qualche settimana nel Regno Unito, ovviamente seguendo un rigido protocollo di sicurezza anti-COVID, spianando la strada insieme aad altre grandi produzioni che dovrebbero ripartire nelle prossime settimane.

I dettagli di come è stata rimessa in moto una gigantesca organizzazione come questa li snocciola il New York Times in un articolo che spiega che i protocolli di sicurezza sono stati stilati attraverso un manuale lungo ben 107 pagine, e i costi aggiuntivi relativi a tutte le spese correlate ammontano ad almeno 9 milioni di dollari, che si aggiungono ai 200 milioni di budget inizialmente previsto. Inclusi in queste spese vi sono l’acquisto di ben diciottomila (!) tamponi per il COVID-19 e l’affitto di un intero hotel per 20 settimane.

“Fino ad oggi, gli attori non venivano coinvolti più di tanto nella preproduzione,” spiega Bryce Dallas Howard al telefono con il Times. “Ma per poter salire sull’aereo e recarci nel Regno Unito per partecipare alle riprese, hanno dovuto spiegarci nel dettaglio i protocolli, ascoltando anche seconde o terze opinioni. Anche perché noi siamo i porcellini d’india che poi fanno il salto…”

Come noto, i protocolli prevedono anche che la troupe (che ammonta a quasi 750 persone) venga suddivisa in due gruppi: uno composto dalla maggioranza, che non deve essere disponibile durante le riprese, e uno definito la “green zone“, che include il cast e la troupe essenziale che deve interagire con essi durante le riprese. I membri della green zone fanno tre tamponi a settimana, e i set vengono sanitizzati con una sorta di nebbia antivirale ogni giorno. Le poltroncine degli attori vengono circondate da coni arancioni per il distanziamento sociale. Non esistono camper: c’è una sorta di “salotto della green zone” prima di entrare nel quale ognuno deve lavarsi le mani.

Questo rigido protocollo ha reso non poco complicato, per Chris Pratt, seguire la nascita di sua figlia Lyla avuta da Katherine Schwarzenegger. Nell’articolo si spiega che la Universal ha lavorato con il governo inglese per permettere ad alcuni membri essenziali della troupe, lui incluso, di viaggiare dal Regno Unito agli Stati Uniti e viceversa senza dover affrontare la quarantena.

Nel film Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

La sceneggiatura del film è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) e da Emily Carmichael.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama di Jurassic World: Dominion, solo che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto.