Netflix ha diffuso oggi il primo teaser di, il film tratto dalla serie di romanzi Enola Holmes Mysteries scritti da Nancy Springer con protagonistanelle vesti della sorella di Sherlock, che invece è interpretato da

Potete ammirarlo qui di seguito in attesa di uno sguardo più approfondito. Il film debutterà su Netflix il 23 settembre.

oEaln mlseHo: terénvti etmestreb 🕵️‍♀️🔎 pic.twitter.com/QmyO8Axf3y — Netflix Italia (@NetflixIT) August 17, 2020

Come abbiamo appreso verso la fine di aprile, Enola Holmes è stato acquistato da Netflix che si occuperà della distribuzione in streaming della pellicola con la star di Stranger Things Millie Bobby Brown. Helena Bonham Carter interpreterà la madre dei due. Alla regia troviamo Harry Bradbeer, al timone di serie tv come Dickensian, Fleabag, Prisoner Wives.

Brown sarà accreditata anche come produttrice: il film verrà infatti prodotto dalla sua PCMA Productions. Il rapporto con la Legendary è nato in quanto la giovane attrice ha lavorato a Godzilla: King of the Monsters e al sequel Godzilla Vs. Kong. A supervisionare il progetto per la Legendary vi saranno Alex Garcia e Ali Mendes.

I libri di Enola Holmes sono sei, usciti a partire dal 2006. Protagonista Enola, sorella molto più giovane di Sherlock e Mycroft, ovviamente anche lei investigatrice.

Jack Thorne ha scritto la sceneggiatura: la storia ruoterà attorno a un ragazzino scomparso dopo l’omicidio di suo padre.