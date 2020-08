Mentre negli Stati Uniti sale l’attesa per le riaperture dei cinema, in Canada è SpongeBob: Amici in Fuga a dominare la classifica nel weekend, con circa 900mila dollari in trecento cinema.

Si tratta dell’unico blockbuster inedito, insieme a Trolls: World Tour, che è stato distribuito nel paese finora. Il Canada è uno dei pochissimi paesi in cui il film d’animazione arriva nelle sale: a giugno, infatti, la Paramount ha annunciato lo slittamento al 2021 e l’uscita solo in noleggio digitale, prima di lanciarlo in streaming sulla piattaforma CBS All Access.

Nel corso del weekend è uscito anche Unhinged (in Italia si chiamerà Il giorno sbagliato), che ha incassato 582mila dollari in tre giorni.

Il mercato canadese è piuttosto importante, perché solitamente il box-office americano include anche i dati dei “cugini del nord”. Quando riportiamo i dati del weekend in nordamerica, circa l’8/10% degli incassi arriva dal Canada. Oltre alle riaperture negli Stati Uniti, quindi, sono importanti anche quelle in Canada, dove nel weekend appena trascorso hanno riaperto i battenti le principali catene cinematografiche, in primis Cineplex Entertainment (137 dei suoi 164 cinema). Landmark, invece, è aperto da settimane, con capacità ridotte al 20%-40%.