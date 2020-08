Nel nono weekend di riaperture, dopo due mesi da quel fatidico 15 giugno in cui i cinema hanno potuto riaprire, finalmente un po’ di vita al box-office italiano: Volevo nascondermi guida la classifica, a dimostrazione che servono nuovi film per far ripartire il mercato.

Da giovedì a domenica sono stati incassati complessivamente 305mila euro, per un totale di 56mila biglietti staccati. Un anno fa venivano raccolti 2.3 milioni di euro, per un totale di 346mila biglietti. La crescita, rispetto a una settimana fa, è di circa il 12% negli incassi e il 10% nei biglietti; cresce anche il numero di sale aperte, ora oltre 600 (ad agosto 2019 erano oltre 2.300). Ovviamente una buona percentuale di incassi arriva ancora dalle arene estive, che sono state 287 per un incasso di 157mila euro e oltre trentamila biglietti, ma va sottolineata la crescita in proporzione degli incassi nei cinema al chiuso. Numeri ancora molto ridotti, ma che lasciano ben sperare per le prossime settimane.

Volevo nascondermi, dicevamo, guida la classifica con quasi 100mila euro (in 119 copie) e un totale finora di 215mila euro. Seconda posizione per Gli anni più belli, con 14mila euro e un totale di 5.6 milioni di euro, mentre al terzo posto Odio l’estate incassa quasi undicimila euro e sale a 7.5 milioni di euro. Apre al quarto posto Inception – 10th Anniversary, con 10mila euro (quasi 12mila in cinque giorni), che potrebbero crescere i prossimi giorni vista la riapertura di sempre più cinema. Chiude la top-five Joker, con cinquemila euro e un totale di 29.6 milioni di euro.

INCASSI ITALIA – 13-16/8/2020

VOLEVO NASCONDERMI – € 99.504 / € 215.159 GLI ANNI PIU’ BELLI – € 14.451 / € 5.598.810 ODIO L’ESTATE – € 10.868 / € 7.503.168 INCEPTION 10TH ANNIVERSARY – € 10.131 / € 11.890 JOKER – € 5.126 / € 29.640.408 LA DEA FORTUNA – € 5.099 / € 8.258.416 FAVOLACCE – € 5.012 / € 152.944 PICCOLE DONNE – € 4.001 / € 5.954.220 TROLLS WORLD TOUR – € 3.798 / € 37.769 INTERSTELLAR – € 3.617 / € 10.775.785

Fonte: Cinetel